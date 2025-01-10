الامارات | أنقذته الشرطة من الانتحار ثم حكمت عليه المحكمة بالإعدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حكمت محكمة غرب البنغال (الهند) يوم الإثنين على مدرس خاص يبلغ من العمر 42 عامًا بالإعدام لقتله والده ووالدته وأخته في عام 2021. ومن عجيب المفارقات أن الرجل، الذي تم تحديده باسم براماتيس غوشال، وهو من سكان دانياخالي، حاول الانتحار بقطع معصميه وقت ارتكاب الجريمة ولكن تم إنقاذه. ووصف قاضي المحاكمة في تشينسورا الجريمة بأنها "أندر من النادر" وحكم عليه بالإعدام. وكان براماتيس هو العضو الوحيد الذي يكسب رزقه في الأسرة.

وفي يوم الجريمة، عثر طلاب الرجل الذين جاؤوا إلى منزله لتلقي الدروس الخصوصية على الرجل ينزف فأبلغ الطلاب الشرطة والإسعاف.

كما عثروا على جثث الأب والأم والأخت، الذين تبين أنهم تعرضوا للضرب أولاً بجسم غير حاد ثم تعرضوا للقطع لاحقًا. ونجا براماثيس من محاولة الانتحار وألقي القبض عليه بعد تعافيه.

وقالت الشرطة إن المدان أخبرهم أنه ارتكب الجريمة لأنه سئم من مطالبتهم بالمال. ولم يكن لديه وظيفة ثابتة قط وبعد عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد، تضاءل دخله. ومع ذلك، قال السكان المحليون إنه كان يكسب ما يكفي لدعم أسرته ماليًا. ورفض القاضي التماس براءته وفقا لصحيفة هندوستان.