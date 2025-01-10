موضوع عائلي: مفاجأة رانيا يوسف وماجد الكدواني في الحلقات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 01:24 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة ماجد الكدواني والذي يتم عرضه على منصة شاهد العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث اكتشفت سارة (رنا رئيس) حريق الفندق الذى تمتلكه في الغردقة دون أن تعرف أن الذي قام بذلك خالها خالد (محمد شاهين) زوج عمتها رمضان (محمد رضوان) وغازي (محمد القس).
يمكنكِ قراءة.. التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي قبل عرضه
يشعر إبراهيم بالذنب تجاه جابر الذى توفي في حريق الفندق ويذهب إلى أسرته المتمثلة في ابنته شيماء وتجسد دورها ياسمينا العبد وابنه الطفل جان رامز، وأخبرهما إبراهيم بأنه صديق والده وجاء ليعطيهم أموال كان قد استلفها منه قبل وفاته، وبعد خروجه يجد عبلة خارج المنزل وتكشف له بأنها على علم بما قاموا به وأنهم حرقوا الفندق للحصول على مبلغ التأمين وتطلب مقابلته في شركتها وهناك تضرب رأسها في الحائط وتصاب وتتهم إبراهيم بأنه ضربها.
إقرأي أيضاً.. رانيا يوسف مفاجأة الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي
وخلال أحداث الحلقة يستنجد أبناء جابر المتوفي في حريق الفندق، بابراهيم من أجل انقاذهم من بطلجة قريب لهم الذي يريد الزواج من شيماء ابنة جابر، ليذهب إبراهيم مباشرة إلى منزلهم ويضرب هذا البلطجى ويعرض على شيماء وعباس أبناء جابر الذهاب معه إلى منزله والإقامة معه هو وعائلته والفعل يصطحبهم إلى منزله ويعرّفهم على عائلته وسط تساؤلات عن هوية الطفلين ليخبرهم إبراهيم أنهما أيتام وسيساعدون في عمل المنزل.
وتطورت الأحداث باتصال عبلة بابراهيم وطلبها مقابلته في اتيليه وعند ذهابه لها يجدها ترتدي فستان الزفاف وتأخذ رأيه فيه وتخبره بأنهما سيتزوجا الأسبوع المقبل وسط دهشة من إبراهيم الذي حاول تأجيل الأمر إلا أن عبلة كشفت له أنها سجلت له اعترافه بتحريضه على حريق فندق ابنته في الغردقة، وفجأة تدخل الأتيليه سيدة تخبر إبراهيم أنها من أصدقاء زوجته ليلى وتراه مع عبله التي ترتدي فستان الفرح.
مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، الطفل جان رامز وظهور خاص للفنانة رانيا يوسف، وضيوف الشرف علاء مرسي، اسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن.»
موضوع عائلي الحلقة 5تكشف تحقيقات النيابة أن هناك شخصاً قد توفى في الفندق وذلك أصاب إبراهيم (ماجد الكدواني) بالتوتر لأنه أكد على خالد بأن يتأكد بعدم وجود أشخاص في الفندق قبل حرقه، ويتم الكشف بأن الشخص الذي توفي هو جابر الذى يعمل مع عبلة (رانيا يوسف) والمكلف بمراقبة إبراهيم، وبعد حرق الفندق أصبحت سارة تستطيع التخلص من أزمتها مع الضرائب بالحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين.
View this post on Instagram
A post shared by Shahid (@shahid.vod)
يمكنكِ قراءة.. التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي قبل عرضه
يشعر إبراهيم بالذنب تجاه جابر الذى توفي في حريق الفندق ويذهب إلى أسرته المتمثلة في ابنته شيماء وتجسد دورها ياسمينا العبد وابنه الطفل جان رامز، وأخبرهما إبراهيم بأنه صديق والده وجاء ليعطيهم أموال كان قد استلفها منه قبل وفاته، وبعد خروجه يجد عبلة خارج المنزل وتكشف له بأنها على علم بما قاموا به وأنهم حرقوا الفندق للحصول على مبلغ التأمين وتطلب مقابلته في شركتها وهناك تضرب رأسها في الحائط وتصاب وتتهم إبراهيم بأنه ضربها.
موضوع عائلي الحلقة 6وفى الحلقة السادسة تبدأ الأحداث بتواجد إبراهيم وعبلة في القسم، وتساوم عبلة إبراهيم بأن تتنازل عن المحضر ضده مقابل أن يتزوجها، وفى نفس الوقت يذهب محامي شركة التأمين الخاصة بالفندق إلى سارة وأعطاها شيك بمبلغ التأمين ولكنه يخبرهم بأن لا يتصرفوا في الأموال بسبب معرفته بمعاناتهم سواء بطردهم من الشقة وحجز الضرائب على الفندق وأن ذلك يجعل هناك شبهة جنائية في حريق الفندق.
View this post on Instagram
A post shared by Mahmoud Ali
إقرأي أيضاً.. رانيا يوسف مفاجأة الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي
وخلال أحداث الحلقة يستنجد أبناء جابر المتوفي في حريق الفندق، بابراهيم من أجل انقاذهم من بطلجة قريب لهم الذي يريد الزواج من شيماء ابنة جابر، ليذهب إبراهيم مباشرة إلى منزلهم ويضرب هذا البلطجى ويعرض على شيماء وعباس أبناء جابر الذهاب معه إلى منزله والإقامة معه هو وعائلته والفعل يصطحبهم إلى منزله ويعرّفهم على عائلته وسط تساؤلات عن هوية الطفلين ليخبرهم إبراهيم أنهما أيتام وسيساعدون في عمل المنزل.
وتطورت الأحداث باتصال عبلة بابراهيم وطلبها مقابلته في اتيليه وعند ذهابه لها يجدها ترتدي فستان الزفاف وتأخذ رأيه فيه وتخبره بأنهما سيتزوجا الأسبوع المقبل وسط دهشة من إبراهيم الذي حاول تأجيل الأمر إلا أن عبلة كشفت له أنها سجلت له اعترافه بتحريضه على حريق فندق ابنته في الغردقة، وفجأة تدخل الأتيليه سيدة تخبر إبراهيم أنها من أصدقاء زوجته ليلى وتراه مع عبله التي ترتدي فستان الفرح.
مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، الطفل جان رامز وظهور خاص للفنانة رانيا يوسف، وضيوف الشرف علاء مرسي، اسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن.»