حسن الرداد وإيمي سمير غانم يدخلان عالم الفانتازيا في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 01:24 مساءً - يقدم الفنانان حسن الرداد وإيمي سمير غانم الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا خلال أحداث مسلسلهما الجديد "عقبال عندكم" المكوّن من 15 حلقة، والذي يتواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث انطلق تصوير العمل خلال شهر ديسمبر الماضي بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والتحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

حسن وايمي يراهنان على الفانتازيا في رمضان 2025

ويدخل حسن الرداد وإيمي سمير غانم عالم الفانتازيا خلال أحداث مسلسل "عقبال عندكم" حيث علمت "الخليج 365" أن العمل يدور حول شابين يعيشان على أحد الكواكب وبينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يضطران للهروب إلى كوكب الأرض بسبب رفض والد الفتاة وزواجهما، وذلك خلال حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يواجه فيها البطلان مواقف ومفارقات كوميدية مختلفة.

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مسلسل "عقبال عندكم" كان يحمل اسم "مش هو ولا هي" قبل تغييره، ويجمع حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

عودة إيمي سمير غانم إلى الدراما

وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكم" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

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أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، أحمد عنان، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، ، كريم العمرى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سوياً، مسرحية "التلفزيون" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة برعاية هيئة الترفيه السعودية، وشارك في بطولتها أوس أوس، أحمد فهيم، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

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