نتانياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانهم علينا

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "هاجمنا أهدافا تابعة للحوثيين في مناطق الساحل الغربي وفي عمق اليمن"، مؤكدا انه "سنتحرك بكل حزم وقوة ضد أي عامل يهدد دولة إسرائيل". وشدد نتانياهو على أن "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانهم علينا".

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