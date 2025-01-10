الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية الإيطالية في قصر بعبدا

يلتقي رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة الإيطاليّة أنطونيو تاجاني (Antonio Tajani)، في هذه الأثناء في القصر الجمهوري.

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