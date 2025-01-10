"الريجي": دهم شقتَين في الأوزاعي والحازمية وضبط سجائر إلكترونية تحوي مخدرات

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أنّ "بناءً على إشارة المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، دهمت قوّة من جهاز مكافحة التّهريب في "الريجي" شقّتَين سكنيّتَين في منطقتَي الأوزاعي والحازمية، وضبطت كميّات من السّجائر الإلكترونيّة الّتي تحوي في داخلها أربعة أصناف من المخدرات".
وأشارت إلى أنّه "تمّ تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وأُحيل الموقوف مع المحاضر إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة في قوى الأمن الدّاخلي"، محذّرةً المواطنين من "شراء أية مصنوعات تبغيّة غير صادرة من مستودعاتها".
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