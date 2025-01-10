الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة

اشارت مصلحة الارصاد الجوية، الى أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حالياً جنوب إيطاليا، ويتجه نحو شمال ليبيا ومصر ويقترب تدريجياً من لبنان، ممّا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحياناً، مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليعود ويستقر يوم الأحد مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع".

وحذّرت "من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٢٠٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة، ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات وفي الداخل ، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتوقع تساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحياناً اعتباراً من ليل الجمعة/فجر السبت ويتكون الضباب على المرتفعات".

واوضحت المصلحة أن "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحياناً مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية".

واضافت أن "طقس الأحد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة"، لافتة الى أن "طقس الإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة".