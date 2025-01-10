شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل جماعة الحوثي تعلن قصف تل أبيب وحاملة طائرات بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع غارات إسرائيلية أمريكية بريطانية على صنعاء Sanaa ، أعلنت جماعة الحوثي (Houthis) عصر اليوم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" (Harry Truman) وعدد من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر Red Sea ، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان صحفي إن عملية الاستهداف "نجحت في إفشال هجوم جوي جديد ضد بلادنا، انطلاقًا من تلك الحاملة، التي أُجبرتْ مع القطع الحربية التابعة لها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".

كما زعمت الجماعة أنها نفذت قصفًا على أهداف في تل أبيب (Tel Aviv) باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الطائرات "تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح".

وألقى سريع البيان من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء (Sana'a)، حيث كانت الحشود الجماهيرية متواجدة في هذا الموقع، بالتزامن مع غارات إسرائيلية (Israeli) استهدفت محيط الميدان وسط العاصمة.

في ذات الوقت، شن الاحتلال الإسرائيلي (Israeli) عدوانًا على صنعاء والحديدة (Al Hudaydah)، حيث نفذت نحو 20 غارة، استهدفت منها 13 غارة محطة كهرباء حزيز في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، والتي تقول إسرائيل إنها تستخدمها جماعة الحوثي لأنشطة عسكرية.

أما الغارات الإسرائيلية الأخرى، فقد طالت موانئ الحديدة ورأس عيسى (Ras Isa) في الساحل الغربي لليمن، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الغارات الأمريكية والبريطانية (British) قد استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في محيط دار الرئاسة (Dar al-Riyasa) ومعسكر ضبوة جنوبي صنعاء، إضافة إلى موانئ الحديدة.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذه الغارات كانت منسقة بين الأطراف المعنية وليست عمليات مشتركة، حيث نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا غارات منفصلة عن تلك التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت أن إسرائيل استهدفت مواقع تحت الأرض، مثل مستودعات الصواريخ والطائرات المسيرة، في إطار سعيها لإضعاف البنية التحتية العسكرية للحوثيين.