شكرا لقرائتكم خبر عن بـ40 صاروخا و320 طائرة بدون طيار.. الحوثيون يضربون عمق إسرائيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استعرضت بيانات إسرائيلية إجمالي عدد الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها جماعة الحوثيين في اليمن دعما وإسنادا للفلسطينيين.
وبحسب بيانات موقع "واللا" الاستخباراتي الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 40 صاروخ أرض-أرض من اليمن باتجاه إسرائيل.
إلى ذلك، أطلقت المقاومة اليمنية حوالي 320 طائرة بدون طيار إلى إسرائيل، يزعم الموقع العبري أنه تم اعتراض أكثر من 100 منها، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.
ومع استمرار استهداف إسرائيل، فإن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تدرس زيادة الاهتمام الاستخباري ضد المقاومة اليمنية مع انخفاض العمل العسكري في لبنان وغزة وسوريا، بحسب التقرير الإسرائيلي
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