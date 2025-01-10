ورد الان...فضيحة مدوية بشان صرف الرواتب في صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - فجر موظفون مفاجاة بشان صرف نصف راتب في صنعاء.

وبحسب موظفون فان الحوثيين صرفوا نصف راتب للموظفين الموالين للجماعة فقط

واشاروا الى ان الالاف من الموظفين لم يتحصلوا على نصف راتب بسبب عدم انتمائهم للحوثيين.



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