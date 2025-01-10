الجيش الإسرائيلي جدد تهديده لسكان قرى جنوبية عدة: لعدم العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر

جدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديد سكان ​جنوب لبنان​، قائلًا: "يُحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خطّ القرى المحدّدة ومحيطها، حتّى إشعار آخر".

وشدّد في تصريح، على أنّه "يُحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخطّ جنوبًا، حتّى إشعار آخر. كلّ من ينتقل جنوب هذا الخطّ يعرّض نفسه للخطر". ودعا أيضًا إلى "عدم العودة إلى القرى التّالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفركلا، كفرشوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت، القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع؛ وطلوسة".