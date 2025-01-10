بخاري زار دريان: مرتاحون لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وهو خطوة مهمة لتعزيز نهضة لبنان وإعماره

أشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى، إلى أنّ "مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ التقى السّفير السّعودي في لبنان ​وليد بخاري​، الّذي عبّر عن ارتياح ​السعودية​ بإنجاز الاستحقاق الرّئاسي في لبنان، الّذي تحقّق بوحدة اللّبنانيّين الّتي تبعث الأمل في نفوسهم، واعتبره خطوةً مهمّةً نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان وإعماره واستتباب الأمن والاستقرار، والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمعَين العربي والدّولي".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بخاري أبدى أيضًا تقديره وإعجابه بخطاب قسم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، الّذي كان على قدر المسؤوليّة الوطنيّة".

من جهته، شكر دريان السّعوديّة والدّول العربيّة والصّديقة ورئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكل النّواب والقيادات اللّبنانيّة، على "الجهود والمساعي الّتي بذلوها من أجل تحقيق الإنجاز الرّئاسي، والتّمسّك بالثّوابت الوطنيّة المتمثّلة بالدّستور واتفاق الطّائف، والثّوابت العربيّة المتعلّقة بانتماء لبنان العربي".

وأكّد أنّ "لبنان دخل في مرحلة انفراجات سياسيّة كبيرة، بدأت بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وستُستكمل بإذن الله بتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسّسات الرّسميّة، وعودة الحياة المستقرّة إلى لبنان، الّذي هو بحاجة إلى الكلمة الطيّبة والخطاب الهادئ المتوازن؛ والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن".