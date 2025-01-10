شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. هجوم إسرائيلي أمريكي بريطاني مشترك على أهداف في اليمن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ووفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين، استهدفت مقاتلات “العدوان الثلاثي” بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، فيما استهدفت محيط ميدان السبعين مكان التظاهرة الأسبوعية المناصرة لغزة في صنعاء، وكذلك محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات استهدفت بست غارات ميناء الحديدة وسلسلة من الغارات ميناء رأس غربي البلاد.

وجددّت حكومة “أنصار الله” (الحوثيون) “أن أي عدوانٍ على اليمن لن يمر دون عقاب، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على الدفاع عن اليمن”.

وقالت في بيان: “وبينما كان يشهد ميدان السبعين بصنعاء توافداً جماهيرياً مليونياً هائلاً من أبناء شعبنا العزيز، للمشاركة في المظاهرة الأسبوعية المُساندة لغزة والمنددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على إخوانهم في الشعب الفلسطيني الأعزل، شن الأعداء الإسرائيليون والأمريكيون والبريطانيون هجومًا مشتركًا على بلدنا”.

وأشار البيان إلى “أن مناطق مُحيطة بميدان السبعين ومحطة حزيز الكهربائية في محافظة صنعاء، تعرضت لعدد من الغارات الجوية”.

وأضاف: “وخلال الظهيرة، كان العدوان الإسرائيلي، الأمريكي والبريطاني المشترك شن 12 غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فيما شن بالتزامن مع الغارات على صنعاء ست غاراتٍ على ميناء الحديدة وسلسلةً غارات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة”.

في السياق، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) تنفيذ عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ خلال الـ48 الساعة الماضية، كان أبرزَها استهدافُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ “يو أس أس هاري ترومان” وعددٍ من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها في منطقةِ شمالي البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

وأوضح المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، في بيان تلاه أمام التظاهرة والاحتشاد الأسبوعي المناصر لغزة بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، أن العملية “نجحتِ في إفشالِ هجومٍ جويٍّ جديدٍ ضدَّ بلادِنا انطلاقاً من تلك الحاملةِ التي أُجبرتْ مع القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها على مغادرةِ منطقةِ شمالي البحرِ الأحمر”.

وأضاف أنهم نفذوا الخميس “عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنتْ من الوصولِ إلى أهدافها بنجاحٍ”.

وأكدّ أن قواتهم “مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، قد قال، الخميس، إن “سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق”.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 12 يناير 2024 غارات وضربات صاروخية على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين بهدف إعاقة عملياتهم الحربية المساندة لغزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشنت إسرائيل على اليمن عدوانا في أربع موجات منفردة منذ 20 يوليو/ تموز الماضي، وفي الموجة الخامسة مع واشنطن ولندن.

“وتضامنا مع غزة” يستهدف الحوثيون منذ نهاية 2023 السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما يشنون بالتوازي غارات صاروخية وبالطيران المسيّر على أهداف في العمق الإسرائيلي.