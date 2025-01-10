بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.. انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، 09 يناير 2025، العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

وانتخب عون بـ99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128، لينهي شغوراً في سدة الرئاسة استمر لأكثر من عامين.

وكان البرلمان اللبناني قد علق ظهر اليوم جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.

وانتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب الـ 128، وفق ما ينص عليه الدستور.

وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان، حصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا، فيما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.

وأدى عون يؤدي اليمين الدستورية، وقال: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية".

وأضاف، "لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا".

وتابع عون، "وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي.. اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان".

وزاد، "أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات.. إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون".

وعن عهوده أيضا خلال توليه فترة الحكم، قال عون: "عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون لاستقلال القضاء.. عهدي أن أطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور.. عهدي أن أدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس للحكومة.. عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء أن نعيد هيكلة الإدارة والمؤسسات العامة.. عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وتأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح".

وفيما يلي باقي تصريحات جوزيف عون:

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أسهر على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كأداة لحفظ الأمن وتطبيق القوانين

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء #لبنان

عاجل | جوزيف عون: أدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة

عاجل | جوزيف عون: عهدي التمسك بمبدأ عدم توطين الأخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة

عاجل | جوزيف عون: عهدي التمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظا على حق العودة

عاجل | جوزيف عون: لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع #سوريا

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أدفع مع الحكومات المقبلة باتجاه تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية والشفافية

عاجل | جوزيف عون: عهدي ألا أتهاون في حماية أموال المودعين

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أحترم حرية الإعلام وحرية التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية

عاجل | جوزيف عون: لدينا فرصة لبدء حوار جاد مع الدولة السورية وإقامة علاقات جيدة بيننا

عاجل | جوزيف عون: لا مجال لإضاعة الوقت بعد الآن وفكروا بما سيؤل إليه مستقبل بلدكم

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن نمارس سياسة الحياد الإيجابي وألا نصدر لدول الخليج والمشرق سوى أفضل ما لدينا

عاجل | جوزيف عون: عهدي أن أعمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين

عاجل | جوزيف عون: لا فضل لطائفة على أخرى ولا ميزة لمواطن على آخر

المصدر : وكالات - الجزيرة