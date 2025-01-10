الرئيس عباس يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني الجديد

القاهرة - كتب محمد نسيم - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الخميس، نظيره جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان اللبناني، وادائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه السامية.

وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة لفخامة الرئيس اللبناني، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامة الرئيس بقيادة لبنان وتجاوز الصعاب التي مر بها نتيجة للعدوان الاسرائيلي والنهوض بلبنان وإعادة الإعمار، وبلسمة الجراح وصولا إلى النمو والازدهار، وتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الاخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا.

المصدر : وكالة وفا