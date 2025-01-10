شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أضرار جسيمة وأوامر بالإخلاء

حرائق كينيث

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص، وفقا لما أعلنه مكتب الطبيب الشرعي بالمنطقة.وذكر مسؤولون أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أن أكبر حرائق غابات اشتعلت في منطقة لوس أنجلوس، ألحقت أضرارا بعشرة آلاف منزل ومبنى ومنشآت أخرى، وحثوا المزيد من الأشخاص على الالتزام بأوامر الإخلاء، بعد اشتعال حريق جديد وانتشاره بسرعة.وبدأت حرائق كينيث سريعة الانتشار في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الخميس، في وادي سان فرناندو، على بعد ميلين(2ر3 كيلومتر) فقط من مدرسة تعمل كمأوى للنازحين من الحريق، ثم انتقلت إلى مقاطعة فينتورا المجاورة، بحلول المساء.