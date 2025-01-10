سبب إلغاء عرض فيلم جنيفر لوبيز الجديد Unstoppable

دفعت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، مع اندلاع حرائق غابات مدمّرة في أجزاء من لوس أنجلوس، إلى إخلاء نحو ١٨٠ ألف شخص، وتهديد كامن للمناطق الحضريّة، إلى اتّخاذ تدابير احترازيّة مع بعض الأحداث الرياضيّة وإلغاء العديد من العروض الأولى.

أعلنت بعض استوديوهات إلغاء العروض الأولى للعديد من الأفلام التي كان من المقرّر عرضها هذا الأسبوع، مثل فيلم Unstoppable من إنتاج Amazon MGM، بطولة جنيفر لوبيز، بالإضافة إلى فيلم السّيرة الذاتية للمغني البريطاني روبي ويليامز من إنتاج Paramount Pictures، وفيلم Better Man، واستوديوهات Universal. “الرجل الذئب”

وجاء إلغاء عرض “Unstoppable” الثلاثاء، عندما عانت منطقة باسيفيك باليساديس الفاخرة ويلات الحريق وتمّ إجلاء سكّانها، كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ.

أعلنت شركة أمازون إم جي إم ستوديوز في بيان إلغاء العرض الأول لفيلم “Unstoppable”، الذي كان من المقرّر أن يقام في مسرح DGA.

“بينما كنّا متحمسين للغاية للاحتفال بهذا الفيلم المذهل والملهم معكم، فإنّ السلامة هي أولويتنا القصوى. نشجعكم على مشاهدة فيلم “Unstoppable” على Prime Video، الذي سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم في ١٦ يناير. نشكركم على تفهّمكم ونرجو منكم عدم التردّد في الاتصال بنا.” وقالت الشركة في بيان لها “ابقوا آمنين”.

من هم المشاهير الذين تأثروا بحريق كاليفورنيا؟

لكن الضرر الرئيسي كان في عالم الترفيه، إذ تضرّرت ممتلكات العديد من الفنانين. ومن بينهم شخصيات مثل المخرجين المكسيكيين جييرمو ديل تورو ومارك هاميل وماندي مور وجيمس وودز.

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وفي هذه المنطقة، من المعروف أنّ العديد من المشاهير لديهم منازل لقضاء عطلاتهم أو مساكن رئيسيّة، وذلك بسبب مساحاتها الطبيعية وحصريّتها.