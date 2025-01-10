باريس هيلتون عاشت تجربة مفجعة لا يمكن وصفها بالكلمات… إليكم ما حدث

تشتهر التّلال الخلّابة في ماليبو بمنازلها الفاخرة ومناظرها الخلّابة، ولكنّها تحولت الآن إلى مشهد مفجع من الدمار بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المنطقة. ومن بين العديد من المتضرّرين من هذه الحادثة، الممثّلة ورائدة الأعمال باريس هيلتون، التي شاهدت مؤخّراً منزلها العزيز يحترق بالكامل على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون.

وتعرّضت هيلتون، المعروفة بأسلوب حياتها الباذخ وحضورها الإعلاميّ، لخسارة لا يمكن تصوّرها عندما التهمت النيران مسكنها في ماليبو. ولم يكن المنزل مجرد منزل، بل كان مخزنًا للذّكريات الثّمينة، بما في ذلك اللّحظة المؤثّرة عندما خطا ابنها فينيكس خطواته الأولى.

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وفي منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أعربت هيلتون عن حزنها، ووصفت التجربة بأنّها “مفجعة لا يمكن وصفها بالكلمات”. وأكّدت على الألم الذي شعرت به عندما رأت مكانًا مليئًا بالأحلام والحب يتحوّل إلى رماد، كما عبّرت عن تعزيتها بأنّ عائلتها وحيواناتها الأليفة ظلّت آمنة.