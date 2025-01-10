عائلة نور الشّريف تغيب عن تكريمه في مهرجان الأقصر لهذا السبب

عبّر الممثّل المصريّ، طارق الإبياري، عن سعادته باستلام جائزة تكريم الممثّل المصريّ الرّاحل نور الشّريف، في الدّورة الرّابعة عشرة، من مهرجان الأقصر للسّينما الإفريقية، المهداة لروح الفنّان نور الشّريف.

وكانت عائلة الممثّل الرّاحل نور الشّريف، المؤلّفة من زوجته الممثّلة بوسي وابنتَيه، قد تغيّبت عن المهرجان لأسباب خاصّة، في الوقت الذي أكّد فيه “الإبياري”، أنّه يُكُنّ محبّة خاصّة لعائلة الممثّل نور الشّريف ويعتبر ابنتَيه شقيقتَين له، مشيرًا إلى أنّه لم يُقابل نور الشّريف، إلّا مرّة واحدة في حياته، إذ سلّمه جائزة تكريميّة في أحدى المناسبات، لكنّه تعلّم منه الكثير.

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نذكر أنّ الممثّل المصريّ، محمود حميدة، عبّر في كلمته الافتتاحيّة لمهرجان الأقصر، عن سعادته لكون الدّورة الحّالية من المهرجان، تحمل اسم نور الشّريف، لأنّه يعتبره “النّجم الأطول عمرًا” في السّينما، بعد أن حافظ على نجوميّته حتى اختفائه.

نذكر أنّ فعاليّات مهرجان الأقصر للسّينما الإفريقيّة، انطلقت في التّاسع من شهر يناير الجاري وتستمرّ حتّى الرّابع عشر من الشّهر نفسه.