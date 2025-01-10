الفنّان الكبير أحمد عدويّة ينال أوّل تكريم بعد رحيله بأيّام

كرّم وزير الثّقافة المصريّ، أحمد فؤاد هنو، الفنّان الرّاحل أحمد عدويّة ضمن فعاليّات يوم الثقافة، الذي أقامته وزارة الثّقافة المصريّة.

حضر الاحتفال الفنّان محمّد عدويّة، نجل الفنّان الراحل أحمد عدويّة، في أوّل ظهور له بعد وفاة والده، إذ تسلّم شهادة تكريم والده، معبّرًا عن شكره لوزارة الثّقافة والجمهور على التّكريم.

كما نشر محمّد عدويّة، عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو من لحظة استلامه التّكريم وعلّق: “وزير الثّقافة يكرّم الفنان أحمد عدويّة”.

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نذكر أن الفنّان أحمد عدويّة، رحل عن عالمنا في التّاسع والعشرين من شهر ديسمبر ٢٠٢٤، عن عمر ناهز التّاسعة والسّبعين من عمره، بعد صراع مع المرض.