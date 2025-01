تفاصيل مُشاركة آرمي هامر ببطولة فيلم  the dark Knight

آرمي هامر يُجسد شخصية حارس يصبح بطل في نظر الجمهور

آرمي هامر يتحدث عن عودته للسينما من جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يناير 2025 12:00 صباحاً - تم الإعلان عن تجسيد النجمالشخصية الرئيسية بفيلم سينمائي جديد بعنوانوالذي يأتي من إخراج الألماني أوب بول، ويعد الفيلم هو ثاني أعمال آرمي هامر بعد عودته إلىأغسطس الماضي والبدء في تقديم أفلام جديدة.ويأتي فيلم "The Dark Knight" إستنادًا للسيناريو الأصلي، ويُجسدخلال أحداث الفيلم شخصية "ساندرز" والذي يعمل حارسًا وتتحول حياته إلى شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويُصبح بطل في نظر الجمهور والمُتابعين حتى يراه قائد الشرطة المحلية مُهددًا للمجتمع ويسعى لإسقاطه، بحسب ما جاء في بيان خاص عن الفيلم.وعلى الرغم من تشابه إسم الفيلم مع الجزء الشهير من سلسلة أفلام Batman والذي أخرجه كريستوفر نولان وتم عرضه عام 2008، إلا أن المُنتج التنفيذي للفيلم مايكل روش قال لـ" Variety" بأن الفيلم الجديد يختلف تمامًا عن فيلم كريستوفر نولان لذلك لا يوجد خطر من الإرتباك.يُذكر أن النجم آرمي هامر كان قد أعلن في أكتوبر الماضي على "إنستغرام" بأنه سيعود للتمثيل في فيلم جديد بعنوان " Frontier Crucible" والذي يعد مع فيلم "The Dark Knight" أول ظهور سينمائي له منذ تجسيده لبطولة فيلم "Death on the Nile " عام 2022، وكان قد تحدث أيضًا في نوفمبر الماضي عن تجربته بالعودة إلى موقع التصوير من جديد وقضاء بعض الوقت بعيدًا عن أبنائه مؤكدًا بأنه لم يعتاد الإبتعاد عنهم ولا يعتقد أنهم أيضًا مُعتادين على ذلك، لذلك هو يشعر بالسعادة حينما يعود إلى المنزل ويرى أبنائه وذلك يجعله ممتن للغاية.

