شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جمارك ترامب.. قائمة السلع المصرية المصدرة لأمريكا أبرزها الملابس والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لمصر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدر مصر للولايات المتحدة الأمريكية، قائمة متنوعة من المنتجات والسلع أبرزها:

1- الملابس وبعض مشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 659.7 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.2%.

2- محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 113.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 96.8 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 17.5%.

3- السجاد وأغطية الأرضيات وبعض المواد النسيجية بقيمة 123.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 124.6 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 1%.

4- حديد وصلب – فولاذ بقيمة 126.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 227.7 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 44.4%.

فيما استوردت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، منتجات بقيمة 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%، وتضم قائمة السلع الأمريكية المستوردة:

1- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2023.

2- حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 823.7 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 31.1%.

3- طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها بقيمة 509.5 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 404.2 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 26%.

4- مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 381 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 479.1 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 20.5%.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين.

كما هدد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بتصعيد حرب تجارية مع واشنطن، حيث أثارت التعريفات مخاوف من زيادات حادة في الأسعار في البلاد التي تعد أكبر سوق استهلاكية في العالم.