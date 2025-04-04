شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي ، وارتفع سعر البيع لعيار 21 بحوالي 35 جنيهاً في مختلف الأعيرة، على خلفية تغير مفاجئ في مؤشر حركة الأونصة العالمية لترتفع الآن قرب 3130 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5074.25 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4440 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3805.75 جنيهًا للجرام

عيار 14: 2960 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب 35520 جنيهاً

ومن جانبه، أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، في تقرير شعبة الذهب، إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.

فيما يخص أونصة الذهب العالمي، أوضح واصف أن سعرها ارتفع بنسبة 19% خلال الربع الأول، ليصل إلى 3123 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي في بداية إبريل عند 3149 دولار للأونصة.

وعلق على هذا الارتفاع قائلاً: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلاً عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن."

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.