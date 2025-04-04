شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين المصرية للاتصالات وTruecaller لتحسين تجربة المكالمات وتعزيز الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن شراكة جديدة مع منصة Truecaller العالمية، المتخصصة في تحديد هوية المتصل والحماية من الرسائل المزعجة، بهدف تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستوى التواصل معهم، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير تجربة اتصال أكثر أمانًا وخصوصية وسلاسة لمستخدمي خدمات المصرية للاتصالات.

ويأتي هذا التعاون في وقت يتزايد فيه قلق المستخدمين من الرد على المكالمات المجهولة، بسبب الانتشار الواسع للمكالمات غير المرغوب فيها، ما يفرض تحديات أمام الشركات في الوصول إلى عملائها، ومن خلال حلول التحقق من هوية المتصل التي توفرها Truecaller، سيتمكن عملاء المصرية للاتصالات من التعرف بسهولة على المكالمات الرسمية الواردة من الشركة، حيث ستظهر على شاشة الاتصال الهوية البصرية الكاملة للمصرية للاتصالات، بما في ذلك اسم الشركة وشعارها وشارة التحقق، وهو ما يعزز الثقة فورًا بمجرد تلقي المكالمة.

وتستخدم المصرية للاتصالات كذلك ميزة "هوية المتصل بالفيديو" التي تقدمها Truecaller، والتي تتيح عرض مقاطع فيديو مخصصة أثناء الاتصال بدلاً من المكالمات التقليدية، ما يمنح العملاء تجربة تواصل أكثر وضوحًا وتميّزًا، وتتيح هذه الميزة إبلاغ العملاء بمعلومات مهمة مثل تحديثات الحساب، أو العروض الحصرية، أو إشعارات الخدمات الأساسية، لتبقى تجربة العميل متكاملة وتفاعلية في جميع مراحل التواصل.

وأكد رامي كاطو، نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بالمصرية للاتصالات، أن الشراكة مع Truecaller تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تضع العميل في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيساعد على تعزيز تجربة عملاء "WE" من خلال تمكينهم من التمييز بين المكالمات الحقيقية والمزعجة، والحفاظ على الخصوصية، وتوفير تجربة اتصال مريحة وسلسة.

من جانبه، قال بريام بوز، رئيس قسم GTM ومنتجات المطورين في Truecaller، إن الشركة تضع تمكين التواصل الآمن والموثوق بين الشركات والعملاء على رأس أولوياتها، معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع المصرية للاتصالات، لبناء تجربة عملاء أكثر تطورًا، وأضاف أن هذا التعاون يجسد التزام الطرفين بالابتكار، ويعزز ثقة العملاء، ويساهم في الحد من عمليات الاحتيال، إلى جانب تحسين تجربة الاتصال في قطاع الاتصالات المصري.

وتساعد حلول Truecaller لتجربة العملاء أكثر من 2,500 شركة حول العالم في بناء هوية قوية لعلامتها التجارية، وتطوير جسور الثقة مع العملاء، وتقديم تجارب تواصل متميزة، كما توفر هذه الحلول إمكانات غنية للتواصل تساهم في مكافحة الاحتيال، وتمكين الشركات من التواصل مع عملائها بثقة وشفافية.