شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 4-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغولالجمعة، 04 أبريل 2025 03:30 م
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4أبريل 2025 استقرارا ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.85 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.94 جنيه للشراء.
13.90 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.93 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.92 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.82 جنيه للشراء.
13.89 جنيه للبيع.
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