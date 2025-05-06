شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: عائد الاستثمار العقارى الأعلى في مصر.. وسعر المتر في الرحاب ارتفع من 900 جنيه إلى 90 ألفًا للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن عائد الاستثمار العقاري هو الأعلى في مصر، مستندًا إلى دراسة أجرتها المجموعة حول العائد على الاستثمار العقاري بوحدات المجموعة خلال آخر 40 عامًا وبلغ نسبة 26% سنويًا، مما يفوق الأوعية الاستثمارية الأخرى كالذهب والشهادات البنكية والدولار.





ودلل "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الإثنين، على حديثه حول ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في مصر، قائلًا إن سعر متر الوحدة السكنية في الرحاب وقت طرحها عام 1996 بلغ 900 جنيه، ارتفع ليسجل 90 ألف جنيه حاليًا.

كما أشار إلى مثالًا آخر على عائد الاستثمار المرتفع من العقار، قائلًا إن مشتري المرحلة الأولى من مشروع ساوث ميد سددوا نسبة 10% من قيمة الوحدة السكنية، والتي ارتفعت بنسبة 29% خلال عام، ليصل عائد الاستثمار على أموالهم 300%.





وحول تقديم عروض سداد طويلة الأجل، قال هشام طلعت مصطفى، إن هذه العروض تصب في صالح العميل، لأنها تحقق عائد مرتفع على استثماراته، خاصة وأن مجموعة طلعت مصطفى لم تتأخر في تسليم أي وحدات سكنية منذ بدء عملها، ويبلغ عدد القاطنين بمشروعاتها 1.5 مليون نسمة بعدما سلمت أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ولديها 200 ألف عميل على مدار آخر 50 عامًا.