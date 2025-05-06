"حركة أمل" باركت للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية الجديدة نجاحها في جبل لبنان

تقدمت اللجنة الانتخابية المركزية لـ"حركة أمل"، من "العائلات الكريمة قاطبةً في الأقضية الستة لمحافظة جبل لبنان، بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها الديمقراطية الراقية في استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية".

ولفتت اللجنة، الى أنها "تخصّ بالشكر العائلات الحركية والإخوة والأخوات على مناقبيتهم العالية تنظيمياً، وانتمائهم المشرّف اقتراعاً. وتبارك للمجالس البلدية والهيئات الاختيارية الجديدة نجاحها، متمنية لها التوفيق في العمل الأسمى المتمثل بخدمة مجتمعاتها داخل المدن والبلدات والقرى، والعمل على رفع مستوى التنمية".

وحيّت المجالس السابقة، على "كل منجز وبرنامج ونشاط تحقق بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان على كافة المستويات، سيما خلال العدوان الاسرائيلي الأخير".

وأثنت اللجنة على "حيوية التنافس البلدي والأهلي التي سادت اجواء العملية الانتخابية، كانعكاس لدينامية المجتمع نحو تنمية مستدامة"، معاهدةً "الأهالي الكرام في منطقة جبل لبنان البقاء إلى جانبهم وبخدمتهم".