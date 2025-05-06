أزمات الفتيات في سن المراهقة بين الضيق النفسي وحلول الأهل الحكيمة

تذكر الأرقام أن 40 في المائة من المراهقات يعانين من اضطرابات نفسية، و15 في المائة من خطر الوزن الزائد، كما تتعرض نسبة 30 في المائة منهن للتعنيف الكلامي من قبل الوالدين؛ ما يشير إلى كثرة وتنوع المشاكل التي تواجهها الفتاة المراهقة، والمعروف أن سنوات المراهقة مرحلة التغيير والتطوير للعادات والسلوكيات، وإن تُركت من دون تهذيب أو إصلاح وتوجيه من الأهل؛ تحولت إلى مشاكل سلوكية تؤثر في مستقبل المراهق بعامة؛ ما يثير القلق والانزعاج للأهل بشكل كبير.

وتقرير اليوم لن يغوص في مشاكل مرحلة المراهقة بعامة، وإنما سيتخصص في شرح وتوضيح مشاكل الفتيات المراهقات وما تسبب لهن من ضيق وازعاج، ومعه نتعرف إلى الكثير مما تعاني منه، وطرق الآباء للتعامل معها، وفقاً لشرح وتوضيح الدكتورة سهام مرزوق أستاذة التربية والصحة النفسية.

مشاكل فترة المراهقة بعامة

أم تشارك طفلتها المراهقة اهتماماتها

تبدأ المراهقة أو المراهق في هذه المرحلة بالانشغال بنفسه وقدراته، متأثراً بأسلوب الحياة الذي يعيشه بالمنزل أو المدرسة.

يسعى بجد لتحقيق استقلاليته؛ ما يجعل قراراته أكثر حدة، ولا يستمع إلى نصائح أحد، ويعتبرها تعدياً على استقلاليته.

يتأثر بشدة بالأصدقاء؛ ما قد يُشكل خطراً على المراهق، خاصة إذا كان يتعامل مع صحبة سيئة أو ذات أفكار غير سوية.

تتغير الحالة المزاجية للمراهق، ويكثر من إقامة الصداقات الرومانسية؛ ما يزيد من الصراع لعدم قدرته على التحكم بمشاعره.

يصبح أكثر حساسية تجاه أفعال من حوله؛ فلا يستطيع إدراك القصد الحقيقي ودائماً ما يفهمه الحدث بشكل خاطئ.

يقضي وقتاً قليلاً مع العائلة ووقتاً أكثر مع الأصدقاء، إضافة إلى تصرفه بعدوانية أحياناً؛ نتيجة لرؤية الأمور بشكل مختلف.

يتجادل مع والديه بشكل مستمر، بسبب الاختلاف في الفكر، واعتقاده بوجود فجوة سلبية بينه وبينهما.

يميل إلى ارتداء ملابس غير مناسبة، وتغيير مظهره بشكل مستمر، كما تكثر مشاكله في المدرسة مع المعلمين.

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مشاكل المراهقين السلوكية

الصراع الداخلي

مشاكل المراهقين

العناد والتمرد من سمات فترة المراهقة

أول الصراعات هي صراع المراهق الذي يريد أن يكون مستقلاً بذاته عن باقي أسرته، أو أن يعتمد عليهم بشكل كامل، وصراع ثانٍ بين مرحلة الطفولة التي كان بها، إلى المرحلة الجديدة؛ وهي الأنوثة أو الرجولة، بجانب مشكلة أنه لا يستطيع أن يتعامل مع والديه؛ لأنهما لا يتقبلان أفكاره، بل يسعيان لفرض أفكارهما عليه.

التمرد

هي مشكلة طبيعية جداً وتحدث بين معظم المراهقين؛ فهم لا يستطيعون التأقلم مع الوالدين، ويتمردون عليهم ويهربون من سلطتهم، وبالطريقة نفسها مع معلمتهم ومدرسيهم بالمدرسة.

الاكتئاب والتعصب

جميع الدراسات أثبتت أن الاكتئاب يصاحب أغلب المراهقين، كما أن الظروف المحيطة بالمراهقين قد تكون سبباً في تعرضهم لهذا الاكتئاب، مثل انعدام الثقة بأنفسهم، وانخفاض مستوى معيشتهم ومستوى ذكائهم.

العناد

يُعتبر العناد من أهم المشاكل السلوكية التي يمكن أن يواجهها المراهقون، وتعني التشبث بالرأي وعدم الرغبة في سماع ما يقوله الأهل؛ ما يعتبره المراهق نوعاً من إثبات الذات.

سوء اختيار الأصدقاء

الذي قد يؤدي إلى زيادة احتمال تعاطي المنبهات، وغيرها من السلوكيات التي يمكن أن تهدد حياة المراهق، كما يمكن لأصدقاء السوء تعليم المراهق الكثير من العادات السيئة.

العصبية وحدة الطباع

العصبية عند المراهق يمكن أن تكون من بين السلوكيات المزعجة التي تؤثر في علاقة المراهق مع أهله وكل من حوله؛ فالعصبية تأتي كردة فعلٍ طبيعية على العديد من الأمور والأحداث الحياتية.

مشاكل خاصة بالفتاة المراهقة

1- الانتقال من مرحلة إلى مرحلة

مشاكل المراهقة

مرحلة المراهقة أهم طفرة تحدث للطفل بين الطفولة والبلوغ، وسنوات المراهقة بتجاربها السلبية والإيجابية حلقة الوصل بين هاتين المرحلتين، وفي المراهقة تجد الفتاة نفسها أمام كم هائل من التغيرات والتقلبات الجسدية والعاطفية والنفسية والعقلية؛ فتعيش في حيرة غريبة ينتج عنها العديد من المشكلات.

2- علامات البلوغ عند الفتاة

تتمثل في ظهور المشكلات المتعلقة باحترام وتقدير الذات، الاكتئاب، اكتشاف أهمية وجود النوع الآخر والانجذاب العاطفي إليه، وهذا أمر طبيعي نتيجة للتغيرات الجسدية والهرمونية والعاطفية التي تحس بها الفتاة؛ فمن الطبيعي أن تختبر مشاعر انجذابها ناحية الآخر.

وهذا الشعور طبيعي تماماً وغالباً ما يكون مؤقتاً، ولا ضرر منه إلا في حالة التعلق الزائد أو التفكير في أمور غير واقعية، من المهم للغاية على الأم أن تكون صديقة لابنتها، وتقوم بالحوار معها بكل صراحة وبساطة، وتعريفها ما الصواب وما الخطأ من المشاعر.

3- الاكتئاب

مراهقة تمر بحالة من الاكتئاب

يحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية المتسرعة، أو لعدم الحصول على درجات جيدة، أو بسبب التعلق العاطفي، أو بسبب زيادة الوزن.

وقد تشعر به الفتاة نتيجة لمشاكل مع الأصدقاء، وقد لا يكون هناك سبب واضح للاكتئاب سوى الشعور بالتشتت والضياع.

وهنا يجب أن تشعر الأم بالقلق إذا كانت ابنتها المراهقة تظهر باستمرار حزينة أو مكتئبة، أو إذا توقفت فجأة عن النوم أو كانت تنام بشكل مفرط.

4- التنمر

التنمر من المشاكل التي تواجهها المراهقة

التنمر يُعَدُّ من أكثر المشكلات المنتشرة في سن المراهقة خاصة لدى الفتيات مثل؛ من يسخر من مظهرها وشكلها وطريقة كلامها، وهنا يكون اكتئاب الفتاة من أبرز صور ذلك التنمر، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الاكتئاب الشديد، وربما الانتحار.

قومي بإنشاء اتصال مفتوح مع ابنتك؛ حتى تشعر بالراحة في التحدث عن أي شيء، إذا كنت تعتقدين أنها تتعرض للتنمر؛ تحدثي معها عنه، وأعطيها مشورتك حول ما يجب فعله أو كيفية إيقاف المتنمرين عند حدهم بطريقة سليمة.

واحرص أيها الأب دوماً على أن تكون سنداً لابنتك، وأخبرها دوماً كم هي قوية وفريدة وجميلة؛ حتى تزداد ثقتها بنفسها وتستطيع مواجهة المضايقات.

وإذا كان التنمر شديداً للغاية؛ يمكنك مناقشة خيار تغيير المدرسة أو النادي أو المكان الذي تتعرض فيه للتنمر، ومن الممكن أيضا التوجه الى مختص نفسي أو اجتماعي للحوار معها.

5- هرمونات الدورة الشهرية

من المشكلات التي تواجهها الفتيات أن يكون الحيض مخيفاً أو مفاجئاً وغير مريح عند أول مرة، والسبب أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي قد تكون سمعتها الفتاة عن الدورة الشهرية.

هيا تحدثي أيتها الأم مع ابنتك عن مفهوم الحيض قبل حدوثه؛ حتى تعرف ما تتوقعه، ودعيها تعرف أن هذه تجربة طبيعية، وعلميها أن يكون لها فوطة صحية تحملها في أي مكان للطوارئ، وعرفيها كيفية استخدامها.

6- الخلافات

أخبريها أنه من الطبيعي حدوث خلافات تحدث بين الأصدقاء، أو مشكلات تعاني منها في المظهر؛ مثل تساقط الشعر أو حب الشباب أو زيادة الوزن، وغالباً ما تزول إن اهتمت بها.

أفضل نصيحة نقدمها أن يكون الأب صديقاً لابنته، والأم أن تكون أختاً لها؛ فمع الاهتمام بالتربية وتوفير الاحتياجات المادية اللازمة لا بُدَّ أيضاً من الاهتمام بالاحتياجات المعنوية.

7-ظهور الثدي

يكبر الثدي لدى الفتيات في هذه المرحلة، ولكن ليس في الوقت نفسه أو الحجم نفسه، وظهور الثدي في وقت مبكر يمكن أن يجلب الانتباه؛ ما قد يسبب لها الإحراج، وعليك تحفيزها على ارتداء حمالة الصدر المناسبة.

8- معاملة المراهقة كطفلة

فتاتك في المدرسة الثانوية، فكيف تعاملينها على أنها طفلة، بينما عليك أن تؤكدي لها أنها كبرت وأصبحت مسؤولة عن نفسها، بل يمكن تشجيعها على المساعدة في المهام المنزلية المختلفة، وتدعيمها للحصول على علامات عالية بالمدرسة.

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