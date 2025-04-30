الامارات | «دبي الرياضية» تستحوذ على حقوق بث الدوري الهولندي 3 مواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قنوات دبي الرياضية، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، إبرام اتفاقية رسمية مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، تحصل بموجبها على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الهولندي الممتاز لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية كافة، ويتماشى مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ووقّع الاتفاقية مدير عام القنوات الرياضية، عبدالرحمن أمين، والرئيس التنفيذي لرابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، جان دي يونغ، بحضور المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، ومدير قناة دبي الرياضية، حسن حبيب، ونخبة من نجوم التحليل الرياضي في قناة دبي الرياضية.

وتنص مذكرة التفاهم على منح قنوات دبي الرياضية حقوق بث مباريات الدوري الهولندي الممتاز، اعتباراً من أغسطس المقبل، مع قيام القنوات بتخصيص استوديوهات تحليلية أسبوعية، ومواكبة شاملة لتفاصيل البطولة كافة، من خلال لقاءات حصرية مع أبرز المدربين واللاعبين، ما يتيح للمشاهد العربي فرصة متابعة أداء العديد من الفرق الرياضية المعروفة، مثل أياكس أمستردام وفاينورد وآيندهوفن، وغيرها.

ويشكل انضمام الدوري الهولندي الممتاز إلى باقة الدوريات والبطولات الكبرى التي تبثها قنوات دبي الرياضية، وتشمل الدوري السويدي، والدوري الأميركي لكرة القدم للرجال والسيدات، والدوري التركي لكرة القدم، إضافة إلى تغطية حصرية لدوري الكرة الطائرة التركي للسيدات الذي يُعدّ أفضل دوري عالمي، خطوة مهمة تعزز مساعي قنوات دبي الرياضية، الهادفة إلى تقديم محتوى رياضي عالمي متنوع، يلبي تطلعات متابعيها في جميع أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، أكّد سالم باليوحة حرص مؤسسة دبي للإعلام على مواكبة أبرز وأهم الأحداث والمباريات العالمية، من خلال قنوات دبي الرياضية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتقديمه للجمهور وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وقال: «تمثّل مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين للدوري الهولندي لكرة القدم، إضافة نوعية تسهم في تعزيز مكانة قنوات دبي الرياضية كخيار مفضل لدى عشاق الرياضة في المنطقة، حيث نسعى من خلال نقل منافسات الدوري الهولندي الممتاز إلى تقديم تجارب مشاهدة غنية، وتعريف الجمهور العربي بمسابقات عريقة أسهمت في تقديم العديد من الأسماء اللامعة في لعبة كرة القدم».

«خطوة جديدة»

من جانبه، أشاد عبدالرحمن أمين بتوقيع الاتفاقية التي وصفها بـ«خطوة جديدة» ضمن مسيرة قنوات دبي الرياضية التي تسعى إلى تقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية، وقال: «يُعدّ الدوري الهولندي الممتاز واحداً من أهم وأشهر الدوريات في كرة القدم على الساحة الرياضية العالمية، بفضل مجموعة الأندية التي تشارك فيه وتتنافس على اللقب في كل موسم، إلى جانب دوره في تطوير الموهوبين، ما جعل منه منصة مثالية للاعبين الشباب للظهور على الساحة العالمية»، لافتاً إلى أن حصول قنوات دبي الرياضية على حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري، يكشف عن مدى الإمكانات التي تتمتع بها قنوات دبي الرياضية، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.

ليونيل ميسي.. البداية

وأوضح عبدالرحمن أمين أن الدوري الهولندي خطوة في اتجاه مواصلة الحصول على حقوق بث كبرى البطولات والدوريات العالمية، التي بدأت مع الدوري الأميركي وفريق «إنتر ميامي» الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف: «البداية جاءت بنقل مباريات فريق إنتر ميامي، على أن تتبع بتوسيع نطاق التغطية، لنقل أهم مباريات الدوري الأميركي بشكل عام».

وتابع: «حصلنا أيضاً على بث مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات، الأقوى على العالم، ضمن النهج الذي تتبعه دبي والإمارات في تحقيق المساواة، ودعم الرياضة النسائية».

نخبة من المحللين

وكشف عبدالرحمن أمين عن نخبة من المحللين الذين تم استقطابهم لتحليل مباريات الدوري الهولندي، بجانب التعاقد مع المعلق الشهير رؤوف خليف.

وقال: «تم التعاقد مع المعلق الشهير رؤوف خليف لدعم مباريات الدوري الهولندي للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن دبي للإعلام تسعى دائماً إلى التميّز»، لافتاً إلى أن هذه الخطوات، تأتي ضمن تطلعات قنوات دبي الرياضية، لتقديم محتوى رياضي متكامل، يواكب تطلعات المشاهدين في المنطقة العربية.

جان دي يونغ: «دبي الرياضية» نقطة انطلاق للمنطقة العربية

أعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، جان دي يونغ، عن سعادته بالشراكة مع قنوات دبي الرياضية، مشيراً إلى أنها ستتيح للدوري الهولندي الممتاز إمكانية توسيع نطاق وصوله إلى عشاق كرة القدم في المنطقة العربية.

وقال: «سعداء بوجودنا في دبي، التي تبدي اهتماماً عالياً بأصحاب المواهب، وهو ما يمثّل فرصة لنا لتعزيز مكانة الدوري الهولندي الممتاز الذي يمتلك تاريخاً عريقاً في كرة القدم، حيث أسهم على مدار عقود في تقديم الكثير من المواهب الرياضية المعروفة على الساحة العالمية».

وأضاف: «نفخر بهذه الاتفاقية التي تمنحنا الفرصة لأن نكون جزءاً من قنوات دبي الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تمثّل المذكرة خياراً مناسباً يُمكننا من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور حول المنطقة».