ستارمر وماكرون يبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا

ذكرت متحدثة باسم داوننغ ستريت في بيان، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم.

وأوضح البيان "خلال بحثهما الوضع في غزة، عبر الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء أحدث التطورات، واتفقا على ضرورة استئناف عملية السلام".

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد الزعيمان ضرورة التزام روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لضمان محادثات سلام هادفة.