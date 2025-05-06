إدارة ترامب تعرض ألف دولار على كل مهاجر غير نظامي موافق على العودة طوعا إلى بلده

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعا إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.

واوضح ترامب إن بعضا من المهاجرين غير النظاميين الذين يقرّرون الاستفادة من البرنامج سيكون بإمكانهم العودة بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة. وقال في تصريح لصحافيين خلال حفل في البيت الأبيض، "سندفع لكل منهم مبلغا من المال وسنوفر لهم رحلة جميلة للعودة إلى المكان الذي أتوا منه".

وتابع "سنعمل معهم من أجل تمكينهم، ربما في يوم ما، مع قليل من العمل، من العودة إلى هنا إذا كانوا أناسا طيبين، إذا كانوا من اللطفاء الذين نريدهم" في الولايات المتحدة، وتابع "هذا الأمر سيمنحهم إمكان العودة إلى بلدنا".

واردفت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيان، "إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف".

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أن وزارة الأمن الداخلي "تعرض حاليا توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين، ومبلغا ماليا ليعودوا إلى بلادهم" عبر تطبيق "سي بي بي هوم" التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

واوضحت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار وسيدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

و"سي بي بي هوم" هو تطبيق أنشأته وزارة الأمن الداخلي يمكّن المهاجرين غير النظاميين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم من القيام بذلك.