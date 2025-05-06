الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله في البقاع وفي صريفا بالجنوب

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان الجيش هاجم قبل قليل بنى تحتية داخل موقع لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان بعد رصد قيام حزب الله بمواصلة محاولة اعمار أنشطته في الموقع.

واردف الجيش الاسرائيلي "كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة صريفا في جنوب لبنان". وتابع "تعتبر هذه النشاطات التي يمارسها عناصر حزب الله داخل الموقع ووجود أسلحة في المنطقة بمثابة خروقات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ولمنع أي محاولة لاعادة اعمار حزب الله".