التقى وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدد التأكيد على "موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات" ونقل جابر وصدي حرص "رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكاً أساسياً مهماً داعماً للبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: نؤكد على موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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