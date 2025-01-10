خمسون مليون ليرة تركيّة خسائر مسلسل “عائلة شاكر باشا”، فهل ينقذه كيفانش تاتليتوغ؟

بعد أن فتحت الجهات المختصّة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق الكبير الذي نشب في موقع تصوير مسلسل “عائلة شاكر باشا” ما أدّى إلى احتراق قصر شاكر باشا بالكامل.

بحسب تقرير فريق الإطفاء، فإنّ الحريق الذي اندلع في موقع التّصوير ناجم عن ماس كهربائيّ، لكنّ السّبب الأساسيّ لم يتِمّ تحديده بدقّة خاصّة أنّ ترجيحات عديدة أفادت أنّه عملٌ تخريبيٌّ.

وأوضح التّقرير أنّ الدّيكور الخاصّ بالموقع تعرّض للتّلف بالكامل جرّاء الحريق، مما تسبّب في خسائر كبيرة قدّرت بخمسين مليون ليرة تركية.

وكان فريق عمل المسلسل قد أصيب بصدمة بعد نشوب الحريق وتمّ الإعلان عن توقّف التّصوير موقّتًا بعد عرض الحلقة الثّالثة، مع تخطيط لإعادة بناء القصر واستئناف التّصوير قريبًا.

في نفس السّياق، نفت صحف تركيّة خبر انضمام الممثّل كيفانش تاتليتوغ إلى مسلسل “عائلة شاكر باشا” إذ أكّدت التّقارير أنّ الاخبار المتداولة عارية عن الصّحّة.

نشير ان الحريق جاء بعد أيام من اصدار النّيابة العامّة في تركيا رسميًّا قرارًا بإسقاط القضيّة التي قدّمها أحفاد جواد شاكر ضدّ مسلسل “عائلة شاكر باشا”، وبعدم فتح تحقيق ضدّ شركة الإنتاج وذلك بعدما اصدر أحفاد جواد شاكر باشا بيانًا رسميًّا مهدّدين بأخذ إجراءات قانونيّة ضدّ مسلسل “عائلة شاكر باشا: المعجزات والفضائح” الذي يعرض على قناة “ناو” ليعلنوا أنّ شركة الإنتاج MedYapım لم تحصل على إذن منهم ولم يتواصل معهم أحد من الأساس بشأن تصوير مسلسل عن عائلتهم رغم حساسيّة الموضوع”.

من جانبها، ردّت الشّركة المنتجة للمسلسل على العائلة وقالت: “المسلسل الذي يتِمّ إنتاجه من قِبل شركتنا، والذي يحمل اسم عائلة شاكر باشا: “معجزات وفضائح”، لم ينتهك أيّة حقوق لأيّ طرف ثالث، بما في ذلك الحقوق الشّخصيّة أو الحقوق المستمدّة من قانون حقوق الملكيّة الفكريّة والفنون.”

وتابع البيان: “كما نود أن نوضح أن الأحداث الرئيسيّة في المسلسل قد تمّ إعدادها بناءً على معلومات حقيقيّة مأخوذة من الأخبار المتاحة للجمهور وقرارات المحاكم، بينما تمّ تطوير باقي التّفاصيل ضمن إطار حرّيّة الإبداع الفنّيّ”.

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يتناول المسلسل قصّة دراميّة تاريخيّة، مع إبراز الأحداث الإنسانيّة لبعض الشّخصيّات الحقيقيّة من أقارب وأفراد عائلة “شاكر باشا” وهو رجل دولة ومؤرِّخ بارز وشخصيّة تاريخيّة مهمّة، كان لها حضور كبير في الأحداث التّاريخيّة التّركيّة.