شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بنهاية جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر191 نقطة، أو ما يعادل 48ر0 %، ليصل إلى 82ر39413 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش). كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر8 نقطة، أو 31ر0 %، ليصل إلى 57ر2727 نقطة.