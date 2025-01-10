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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بنهاية جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
المؤشرات الرئيسيةوفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر191 نقطة، أو ما يعادل 48ر0 %، ليصل إلى 82ر39413 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش). كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35ر8 نقطة، أو 31ر0 %، ليصل إلى 57ر2727 نقطة.
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