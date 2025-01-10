شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إغلاق السوق العالمى.. ما هو سعر الذهب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 10 يناير 2025 عقب استقر بختام تعاملات أمس بعد أن سجل أداء إيجابي أمس.



و بدون إضافة مصنعية لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري ننشر سعر الذهب وسط تداولات هادئة على مدار اليوم الجمعة 10 يناير 2025.



سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4305 جنيها.

عيار 21 يسجل 3767 جنيها.

عيار 18 يسجل 3229 جنيهاً

عيار 14 يسجل 2511 جنيهاً

الجنيه الذهب 30144 جنيها



توقعات الذهب

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة القادمة.

ويقدم هذا التقرير المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.