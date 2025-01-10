شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

شهداء بالقصف المستمر

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم الجمعة، استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي، باستشهاد فلسطينيين في قصف على تجمعات للفلسطينيين على مخيم خان يونس، كما استشهد ثالث متأثرًا بجروح أصيب بها الليلة الماضية في غارة جوية على المدينة.وفي وسط قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية شمال مخيمي البريج والنصيرات، ترافق ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الشرقية والشمالية من شمال القطاع.