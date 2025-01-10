أعلن الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس (Nikos Christodoulides)، في تصريح، "أنّني سأتوجّه اليوم إلى بيروت للقاء الرّئيس المنتخَب حديثًا جوزاف عون، الّذي يشكّل انتخابه تطوّرًا مهمًّا جدًّا لتقدّم لبنان وازدهاره، ولخلق ظروف الأمن والاستقرار في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قبرص أعلن توجهه اليوم إلى بيروت للقاء الرئيس عون: انتخابه تطور مهم لتقدم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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