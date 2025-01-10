شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

سعر اليورو واليوان

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 61 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.2911 روبلاً.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1 روبل، ليبلغ 105.0893 روبلات، بينما رفع سعر الصرف اليوان الصيني بمقدار 27 كوبيكًا، ليصل إلى 13.6934 روبلاً.