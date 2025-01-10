فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي قلق من تراجع ترمب عن العقوبات الأميركية ضد روسيا وغيرها من السياسات

افادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن "الاتحاد الأوروبي يخشى تراجع الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب عن إجراءات عهد الرئيس جو بايدن"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي قلق من تراجع ترمب عن العقوبات الأميركية ضد روسيا وغيرها من السياسات".

كما نقلت "فايننشال تايمز" عن فريق انتقال ترامب، أن "الرئيس المنتخب فاز بتفويض كاسح لتنفيذ وعود قطعها خلال الحملة الانتخابية".