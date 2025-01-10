شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب لبيانات أميركية.. الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

المعاملات الفورية

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر 2024، وسط ترقب بيانات أميركية حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وحقق مكاسب تتجاوز واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2694.50 دولارًا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.12 دولارّا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 957.98 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولارًا.