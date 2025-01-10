شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مسؤول حوثي كبير في المعارك العنيفة بالبيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل و أصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي، يوم الخميس، في المواجهات العنيفة في حنكة آل مسعود بقيفة، في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر قبلية بأن القيادي محمد محمود الخطيب، المكنى بـ"أبو صخر"، والمعين من قبل الحوثيين مديرًا للبحث الجنائي في البيضاء، أصيب بجروح بليغة، فيما قُتل عدد من عناصر المليشيا خلال الاشتباكات مع أهالي حنكة آل مسعود في قيفة.

وينتحل القيادي الخطيب رتبة "عقيد"، وقد سبق له أن تقلد عدة مناصب للمليشيا، منها منصب مدير البحث الجنائي في محافظة ذمار، وقبلها أمانة العاصمة، وهو أحد القيادات الحوثية المتهمة بعمليات قتل وتصفيه وتعذيب للمختطفين، ونهب أموال وأراضي وممتلكات المواطنين، والوقوف وراء إدارة شبكة تهريب الفتيات وتجنيد الأطفال، وفق "وكالة خبر".

وفشلت مليشيا الحوثي في اقتحام قرية حنكة آل مسعود والقرى المجاورة لها، على الرغم من استخدامها الطيران المسيّر والدبابات والهاونات، مقابل أسلحة شخصية بسيطة يستخدمها الأهالي الذين يدافعون عن أنفسهم وعن حرمة منازلهم.