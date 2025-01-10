وزير الخارجية التركي: من أهم الأهداف الأساسية لنا في عام 2025 تطهير الساحة السورية من الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيه"، لافتا الى أن "ليس لدينا مطامع في أراضي أي دولة أخرى وليس لدينا أي أجندة سرية".

وشدد على أننا "مصرون على القضاء على الإرهاب في مكان وجوده"، معتبرا أنه "من أهم الأهداف الأساسية لنا في عام 2025 تطهير الساحة السورية من الإرهاب".

واشار الى أن "لدينا القوة للقضاء على أي خطر يهدد بقاءنا وسنحقق هدفنا بالقضاء على الإرهاب".