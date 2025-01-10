بايدن: نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اننا "نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة"، لافتا الى انني"ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل. حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه".

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