المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب وقف إصدار حكم جنائي ضده في نيويورك في قضية شراء الصمت

رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب الرئيس المنتخب دونالد ترمب وقف إصدار حكم جنائي ضده في نيويورك في قضية شراء الصمت.

وفي قرار مقتضب، أشارت أغلبية من 5 قضاة إلى أنه بإمكان ترامب الطعن على إدانته بالطرق القانونية المعتادة من خلال الاستئناف.

وفي وقت سابق، اشار ترامب الى أن "النطق بالحكم قبل 10 أيام فقط من تنصيبه سيعيق عملية الانتقال الرئاسي"، لكن الأغلبية رأت أن "العبء الذي يفرضه النطق بالحكم على مسؤوليات الرئيس المنتخب يعتبر ضئيلا".

ويأتي هذا القرار ليؤكد أن ترامب سيواجه النطق بالحكم على 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تخص مبلغ 130 ألف دولار دفعها عن طريق محاميه لنجمة الأفلام الإباحية ستورم دانيالز، بهدف التستر على فضيحة جنسية كادت أن تعرض حملته الرئاسية لعام 2016 للخطر.