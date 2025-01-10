الامارات | الجريب فروت ... 7 فوائد صحية لـ"ليمون الجنة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُصنّف فاكهة "الجريب فروت" ضمن قائمة الحمضيات الحلوة، حيث تحتوي هذه الثمرة شبه الاستوائية على خليط من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كالفيتامينات والمعادن ونسبة عالية من الألياف، ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز وتقوية جهاز المناعة.

وبحسب موقع "Today" ، تتميز هذه الفاكهة بالعديد من الفوائد الصحية، من بينها:

تعزيز صحة القلب

يحتوي الجريب فروت على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساهم الألياف الموجودة فيه بخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحسن صحة الشرايين.



تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الجريب فروت في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو السكري من النوع الثاني.

تقوية العظام والأسنان

يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العظام والأسنان وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة الكلى

الجريب فروت غني بالماء ويعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد في منع تكون حصى الكلى والحفاظ على صحة الكلى بشكل عام.



محاربة الالتهابات

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الحفاظ على الوزن

تناول الجريب فروت بين الوجبات يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات السريعة والسعرات الحرارية الزائدة.

تحسين الهضم

الألياف الغذائية الموجودة فيه تحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي.