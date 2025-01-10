الامارات | نظام غذائي مفيد... يحافظ على الصحة عند التقدم في السن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة لمجموعة من الصيادلة الألمان، عن أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يحافظ على الصحة عند التقدم في السن، إذ يمد الجسم بالعناصر المغذية المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الصحية.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم قليلة الدسم والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان، مع الاعتماد على زيت الزيتون الصحي كمصدر دهني.

العناصر المغذية

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "أبونيت دي" الألماني، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يحافظ على الصحة في الكبر، إذ يمد الجسم بالعناصر المغذية المفيدة للصحة، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الصحية.

وأكدت الدراسة أن هذا النظام الغذائي يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة لصحة العظام والأعصاب، مثل "فيتامين د" وفيتامين "ب 12" والكالسيوم. وتتمثل المصادر الغذائية لـ"فيتامين د" في الأسماك الدهنية، كالسلمون والماكريل والتونة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف، إذ تساعد الجسم على بناء "فيتامين د".

نظام مهم لصحة العظام

ونوهت الدراسة إلى أن "فيتامين د" يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء مثل الملفوف والبروكلي، أما فيتامين "ب 12" فتتمثل مصادره الغذائية في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وفواكه البحر.

المكسرات والأسماك الدهنية

والجدير بالذكر أن المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" المهمة لصحة القلب.

ويمد هذا النظام الغذائي الجسم بالبروتينات على نحو كاف، وذلك في صورة بروتينات حيوانية المصدر، كاللحوم والأسماك، وبروتينات نباتية المصدر كالبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "أبونيت دي" الألماني، فإنه من المهم أيضا إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف.

ويُفضل لهذا الغرض تناول المياه المعدنية والمشروبات غير المحلاة بالسكر، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.