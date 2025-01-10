الموت يغيّب الإعلاميّة القديرة  ليلى رستم.. رسائل وفاء وتقدير من الإعلاميّين

غيّب الموت الإعلاميّة المصريّة القديرة ليلى رستم، عن عمر ناهز الثمانية والثمانين عامًا.

وقد نعت الهيئة الوطنيّة للإعلام المصريّ الإعلاميّة الرّاحلة، التي قدّمت مسيرة ستة وستّين عامًا، من العمل والعطاء المُخلص في العمل الإعلاميّ وأسهمت في تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصريّ والعربيّ، كما جاء في بيان الهيئة.

من جانبه نعى الإعلاميّ اللبنانيّ نيشان ديرهاروتيونيان، الإعلاميّة ليلى رستم، إذ نشر صورة جمعتهما في العام ٢٠١٣ في الكويت وكتب:

” ليلى رستم رَحَلَت.دَمغَةٌ مُشِعَّةٌ في سِجِلّ الإعلام.رائِدَةٌ، مُتَمَرِّدَةٌ، مُتَّقِدَةٌ،نَبيهَةٌ، مُفَوَّهَة.

كَسَرَت طَوْق الكلاسيكيّة في الحوار وَرَفَعَت سَقف الاحترام والمِهْنِيَّة. كانت قُدْوَةً لِكُثُر.رَحمَ الله الأستاذة ليلى رستم.البقاء لله”.

من جانبه نعى النّاقد المصريّ، طارق الشّنّاوي، الإعلاميّة الرّاحلة، إذ كتب مطالبًا بتقديم جائزة باسمها، عبر حسابه على “فايسبوك”:” ودّعتنا الإعلاميّة القديرة ليلى رستم، كانت أستاذة لا مثيل لها في حضورها وثقافتها وشياكتها جمعت بين جمال العقل وجمال الملامح وقبل كلّ ذلك حضورًا استثنائيًّا، أتمنّى أن تقدم المهرجانات التليفزيونيّة جائزة تحمل اسمها، هذا ليس تكريما لـ ليلى رستم، بقدر ما هو تكريم لمن يحمل جائزة عليها توقيع ليلى رستم”.

كما نعى الإعلاميّ اللبنانيّ ريكاردو كرم، الإعلاميّة الرّاحلة، إذ كتب عبر “إكس”، مُوجزًا لسيرتها المهنيّة النّاجحة :” ليلى رستم، أيقونة الإعلام العربيّ وصوت الحقّ في زمنٍ ذهبيّ، رحلت تاركة إرثًا من المهنيّة والرّيادة. بدأت مسيرتها في السّتّينات بالتّلفزيون المصريّ، إذ تألّقت كمذيعة ربط وقارئة نشرات، ثم مقدّمة لبرامج حاورت من خلالها عمالقة الفنّ والثّقافة والسّياسة أمثال طه حسين، محمد عبد الوهّاب، فاتن حمامة، يوسف السّباعي، إحسان عبد القدّوس، عمر الشّريف، مصطفى وعلي أمين، كمال جنبلاط، ريمون إدّه، عاصي الرّحباني وآخرين. انتقلت إلى تلفزيون لبنان وقدمت برامج طبعت المشهد وسكنت الذّاكرة مثل “سهرة مع الماضي” و”نجوم على الأرض”. خلال الحرب الأهليّة اللبنانيّة، عملت مراسلة لمجلة “الهيرالد تريبيون” و”الحوادث”، لتوثّق بجرأتها أصعب الأوقات. حاملة ماجستير في الصّحافة من جامعة نورث وسترن الأميركية، جمعت بين الفكر والرؤية العميقة وستبقى ذكراها خالدة في وجدان الإعلام العربيّ. حاورتها مرتين وبنيت معها صداقة كبرت مع الوقت بين بيروت والقاهرة، واستمرّت إلى أن أنهكها المرض وأبعدها عن الجميع. وداعًا”

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نذكر أنّ الإعلاميّة الرّاحلة ليلى رستم، عُرفت بثقافتها وأناقتها وجمالها ورقيّها، من أبرز ألقابها “صائدة المشاهير”، بعد أن قدّمت عددًا من البرامج الجماهيريّة المميّزة، منها “نجمك المفضّل” و”الغرفة المضيئة”.