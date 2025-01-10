مي فاروق أعلنت عن خطوة جديدة بعد أيام من زواجها

تعيش حاليًا الفنانة مي فاروق مع الأفراح، كأول عروس في الوسط الغنائي مع بداية العام الجديد، وذلك بعد زواجها الخميس الماضي من الممثل محمد العمروسي، حالة من الانتعاش والتوّهج الفني، حيث قررت طرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة وهو بعنوان “تاريخي” ولكن اختارت مي ان تطرح منه الآن أغنيتها الثانية وتحمل اسم “سلطانة ” علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية والاذاعات.

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسي، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبّر عن الحب والسعادة والاستقرار بين ثنائي ويقول مطلعها: “يا اكتر حد في الدنيا دى بتمناه .. يا حلم انا عشت طول الوقت بستناه.. وجودك جنبي يسعدني .. بقالى ضهر يسندنى .. اخيرا حب بطمن وأنا عايشاه .. خلاص مبقتش قلقانة معاك .. حاسة انى انسانة .. يا ونسى ودنيتي وناسي .. يا مملكتى وحراسى .. وأنا وياك بحس انى سلطانة “.

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يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الأولى من ألبومها الجديد وكانت بعنوان “باركوا” كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وذلك بمناسبة زفافها الذي أقيم الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على “السوشيال ميديا” وتصدّرت “التراند” على اليوتيوب.