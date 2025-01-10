شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم بـ"أموال الصمت" والان نبدء بالتفاصيل

قضية أموال الصمت

الدمام - شريف احمد - رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في قضية المال مقابل الصمت في نيويورك.كانت أعلى محكمة استئناف في نيويورك، رفضت يوم الخميس تعطيل الحكم المنتظر ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية المال مقابل الصمت.وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك أمرا مختصرا يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.ولجأ ترامب إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء بعد أن رفضت المحاكم في نيويورك تأجيل الحكم من قبل القاضي خوان ميرشان في مانهاتن.وكان ميرشان قد ترأس محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية في ما وصفه المدعون بمحاولة للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار كأموال صمت لممثلة. وينفى ترامب ارتكاب أي خطأ.